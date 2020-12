La actriz y productora de teatro, Mayra Couto mostró orgullosa su cuerpo vestida en un bikini negro y una salida de baño transparente promocionando una marca de ropa de talla grande.

Antes de presentar los videos, Mayra escribió en su red social “Ama tu cuerpa, ama tu cuerpo, trátate bonito, usa bikini este verano. Baila. Dime, ¿cuál de estas eres tú?”. Invitando a decir si prefieres bailar o posar en cámara lenta. Sin embargo, algunos de los comentarios que recibió fue sobre su peso.

De inmediato, la actriz de las cintas ‘Sí mi amor’ y ‘Viejos amigos’ mostró su fastidio y aseguró que esas opiniones era forzadas porque ella no las había pedido.

“Me da mucha risa de que hay gente que me dice: ‘Mayra estás gorda’, ¿en serio? No me había dado cuenta, será por el panetón. Bueno eso se llama opiniones forzadas cuando no le pides su opinión a alguien, pero igual te la da. Así que escríbeme cuando te han dado opiniones forzadas y superobvias”, señaló Mayra en un video colgado en sus historias de Instagram.

Pero no es la primera vez que una figura del espectáculo es criticada por subir de peso. La conductora de TV, Karen Schwarz recibe también ese tipo de comentarios a los que ella minimiza porque se siente bien con su peso.

Por otro lado, Mayra Couto contó que está tomando clases de natación, deporte que disfruta mucho y que no lo hizo antes por priorizar cosas urgentes. “Lo importante es hacer lo que quieres”, subrayó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Flavia Laos confirma un distanciamiento de Patricio Parodi

TE PUEDE INTERESAR