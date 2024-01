La actriz Mayra Couto, conocida por su papel de Grace González en ‘Al fondo hay sitio’, reveló que los 75 mil soles otorgados por el Ministerio de Cultura para la creación de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’ no fueron suficientes y que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos de producción.

La artista reveló haber tenido dificultades financieras, explicando que realizar una serie de nivel cinematográfico no es económico y que el dinero otorgado no cubrió todos los costos.

“No quiero sonar petulante ni nada por el estilo, pero hacer un capítulo de una serie, nivel cinematográfico, no es económico. El dinero no cubrió todo. Me endeudé, lo cual está bien porque como productora tengo que aportar. Y rendí cuentas de cada transacción que se hizo, con recibo por honorarios y facturas perfectamente firmadas” , explicó a El Comercio.

Como se recuerda, en el 2020, Mayra Couto recibió un estímulo económico de 75 mil soles del Ministerio de Cultura por ganar el premio en la categoría de Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).

“Fue un malentendido gigante porque no es un regalo el que me dieron. No hubo favoritismo. Al jurado lo conocí el día que tenía que argumentar mi proyecto. No lo volví a ver después” , aseguró finalmente.





