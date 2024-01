Luego de confesar que le gustaría volver a actuar en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ como ‘Grace Gonzáles’, Mayra Couto fue consultada sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Andrés Wiese, a quien denunció por acoso hace algunos años.

La actriz reapareció en el programa ‘Todo se Filtra’ y no se salvó de las preguntas incómodas del reportero, quien le consultó sobre la posibilidad de volver a actuar al lado del popular ‘Nicolás de Las Casas’.

“Como te digo que no… yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, respondió la actriz, descartando así actuar nuevamente al lado de Andrés Wiesse.

En otro momento, Mayra Couto fue consultada si le incomodaba que en las redes sociales la critiquen por el uso del lenguaje inclusivo.

“La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la ‘Grace’, soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante”, sostuvo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: