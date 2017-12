Mayra Couto: "‘Julieta’ es una Mayra exagerada porque es feminista, independiente"

Cuéntanos sobre la historia y el personaje que interpretarás en la telenovela Cumbia pop .



La novela trata de jóvenes que tienen muchas ausencias en sus familias y terminan en una correccional donde se les da la oportunidad de hacer arte para salir de eso. Soy ‘Julieta’, una chica que también se ha metido en problemas, pero antes de eso ella se dedicaba a resolver cualquier injusticia. Ella hace artes marciales, pinta grafitis, maneja moto y es superfeminista.

¿Qué tan difícil fue cambiar tu apariencia para interpretar a ‘Julieta’?



El corte de cabello es algo que propuse porque quería hacerlo, de hecho, después me raparé. Yo estoy feliz y me encanta el cambio de look. Mi personaje anda mucho en la calle y se mete con gente muy peligrosa, entonces, de eso vive, ella captura delincuentes y los lleva a la cárcel. Por eso necesita que se le vea como una persona peligrosa, pero es una buena persona.

¿Pasar de ‘Grace’ de Al fondo hay sitio a ‘Julieta’ tuvo sus complicaciones?



‘Grace’ era como una Mayra en pasivo porque casi no hacía nada, veía que todo pasaba a su alrededor y sufría, es como mi lado depresivo. ‘Julieta’ es una Mayra exagerada porque es feminista, independiente y se busca problemas. Ha sido complicado cambiar el código de ‘Grace’, pero ya venía limpiándome de ella. No se queda en el pasado porque es parte de mi vida, viene conmigo.