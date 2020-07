Érika Villalobos , quien suele mantenerse alejada de la polémica, habló sobre las declaraciones de Mayra Couto , quien opinó sobre el embarazo adolescente, los riesgos y la prevención que giran en torno a este importante tema.

“Lo que ocurre es que tú no tienes que ser una asistente, no es como una cosa obligada. Yo como mamá te puedo decir que dejas tu persona a un costado, es una cuestión natural. Como amas tanto a esta persona, tú pasas a un segundo plano porque esta persona termina siendo lo más importante en tu vida. Y, cuando la miras, te quedas sorprendido y dices ‘cómo puedo amar tanto a alguien’. Es lo más hermoso y lo más duro también, ah. Es lo más difícil y lo más hermoso al mismo tiempo”, dijo la actriz en una entrevista con radio Capital.

Érika Villalobos consideró “admirable” el trabajo de las mamás “que tienen muchos hijos o hacen muchas cosas”.

“Es sorprendente el amor que puede tener una mamá porque de verdad, para que tú vuelvas a tener plano en tu vida, pasa mucho tiempo. Es como que todo tu mundo está volcado en tus hijos. Y sientes una culpa cuando no logras ser exactamente como quieres ser como mamá”, agregó.

Luego, Érika Villalobos habló sobre las palabras de Mayra Couto: “En buena hora que algunas decidan no ser mamás, no todos tienen que ser papás y mamás. Hay millones de personas abandonadas y no todo el mundo tiene que serlo, a pesar que a las mujeres nos enseñan a ser mamás desde chiquitas, pero no tiene que ser así”.

Finalmente, la artista mencionó que si bien la cuarentena “es una cosa terrible” ha aprovechado este momento para pasar más tiempo con su familia.

