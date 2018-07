Mayra Couto critica su foto con 'envidiable cintura' por abuso de Photoshop

Mayra Couto , actriz que saltó a la fama por 'Al fondo hay sitio', realizó una publicación muy peculiar en su cuenta personal de Instagram . La actriz hace una crítica a "a sí misma" y sus fanáticos la llenan de elogios.

La talentosa actriz peruana hace una reflexión sobre el uso de Photoshop en su propia imagen en Instagram . "Nunca he subido esta foto. Pero quería hacer un experimento. Por supuesto, esa cintura NUNCA la he tenido", indica Mayra Couto en su red social.



Mayra Couto señaló que esa fue la razón por la que decidió subir su foto a Instagram . "Es puro Photoshop pero mucha gente dice que es lindo ser real y mostrarnos y aceptarnos pero experimentemos a ver qué piensan de esta chica (que no soy la que soy)", indica Couto.



"Yo no la edité, la recibí así y no, no me gusta nada, parece una barbie con mi cara, yo soy tacuchi y tacuchi me gusto", sentencia Mayra Couto en su cuenta personal de Instagram .



La actriz finaliza su publicación en Instagram haciendo la siguiente pregunta a todos sus seguidores. "¿Realmente aceptan y aman lo natural y verdad de las personas?", reflexiona Mayra Couto en su red social.

Los seguidores de Mayra Couto no duraron en responder la pregunta realizada en Instagram . "Pienso que lo mejor de una persona está en su interior, por muy cliché que suene. Y también que los ojos y la sonrisa son una ventana del alma", "eres bella por dentro y por fuera", "es mejor mostrarse al natural y amarnos tal como somos", son algunos de los comentarios de los seguidores de Couto en Instagram.

El experimento de Mayra Couto en Instagram obtuvo, hasta el cierre de la nota, un total de 11,009 'corazoncitos' en señal de aprobación.