Una buena noticia para los ‘chocolateros’: El cantante Mawell llegará al Perú en octubre y realizará una gira nacional en la que recorrerá ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, entre muchas otras, según confirmó su compañía discográfica Laum Music, LlC, y la promotora Velsalsa.

El artista denominado ‘La verdadera voz del reparto’ en Cuba, ha logrado éxitos imbatibles con su tema éxito ‘La Triple M’ que ya sobrepasa las 10 millones de vistas en el YouTube a poco tiempo de su estreno, incluso es el challenge de moda en las redes sociales.

“Jamás pensé llegar tan lejos, y todo es a pulmón, sin pagar un dólar, al público le gustan mis temas y yo feliz con el apoyo. La reacción del público hacia mis canciones me inspira a seguir produciendo, seguir con fuerza en la música. Sé que en Perú está fuerte la música de reparto, y pronto me reuniré con ustedes, lo cual espero con emoción”, comentó Mawell.

‘Zizi’, ‘No’, ‘Ratata’ y ‘La Triple M’, son algunas de las canciones de Mawell que ocupan los primeros lugares no solo en Youtube y Spotify, también se posiciona como el tema del momento en radios nacionales. Mawell está pegando fuerte, su tema ‘La Triple M’ se ha viralizado en las redes, incluso ha llegado al millón de trends y más de un billón de visualizaciones en la plataforma TikTok.

“Pronto estaré en Perú, es la primera vez que iré y me emociona estar con un público que me está apoyando tanto, incluso he visto que a la gente de la tele le gusta mis canciones, he visto sus challenge. Muchas gracias”, expresó el cantante cubano.

