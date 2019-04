Mávila Huertas sorprendió con su desestresante baile en las redes sociales [VIDEO]

La periodista Mávila Huertas dejó por un momento los sastres con los que sale en televisión para sorprender a sus seguidores al mostrar que también tiene talento para el baile.

En su cuenta de Instagram, la periodista peruana colgó un video con la leyenda "ánimos pascuales" en el que aparece en su casa bailando muy sensual, pero sin que se pueda escuchar la música.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a destacar los dotes artísticos de Mávila Huertas. "Quién diría que la seria reportera es una princesa bailarina en su privacidad", le dijo un usuario. Mientras, otro cibernauta le escribió: "Sensual con el baile, esa es la actitud para el estrés".

Tanto fue la sorpresa de sus fans que las reacciones no paraban en las redes sociales. "Me sorprendió mucho este video y disipó mi creencia de su falta de alegría en su vida. Hoy me tranquiliza saber qué es una mujer llena de vida, juventud, pero en especial las ganas de vivir cada día", sostuvo otro de sus seguidores.

