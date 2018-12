Ya sea en la conducción de noticiero o como entrevistadora política, la periodista Mávila Huertas siempre ha trasmitido una imagen sobria y mesurada al frente de los programas informativos.

Sin embargo, el panorama se presenta distinto en redes sociales, y no por su acostumbrada elegancia, sino por la coquetería y sensualidad que desbordó en una reciente fotografía.

En la imagen que publicó e n Instagram, la conocida presentadora se lució en ropa de baño color negra, una inusual postura y tapándose los ojos. Sus fans se rindieron a sus pies y halagaron su seductora imagen.

Al parecer, la periodista espera impaciente la llegada del verano pues acompañó la fotografía con el emoticon del sol. La imagen tiene más de 4 mil likes a solo tres horas de haber sido difundida.

"Me gustas, me encantas, me fascinas", "Discúlpame con todo respeto, pero aparte de ser una gran profesional, usted es muy hermosa", "Preciosa naturaleza", "Sigue siempre así, matizando tu firmeza y naturalidad", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

