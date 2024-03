Padre por la ciencia. Mauricio Diez Canseco se encuentra en el ojo mediático al afirmar sus planes de convertirse en papá gracias a la inseminación artificial. El empresario no dudó en expresar su deseo de formar una familia junto con a Dailyn Curbelo .

El popular ‘Brad Pizza’ reveló que se hizo la vasectomía hace 5 años aproximadamente, pero logró congelar sus espermatozoides. “Con Dailyn comunicamos la decisión de ser papás, también confesé que eso venía de la mamá de Dailyn antes de fallecer. Va a ser in vitro. Todos saben que me hice la vasectomía hace 5 años, pero tengo congelados a los niños traviesos (espermatozoides)”, indicó.

El dueño de Rústica explicó que pese a la decisión que tomó con Dailyn Curbelo, ninguno tiene pensado en casarse. “En el tema de matrimonio, yo no creo que Maylín esté pensando en eso. No creo que sea el momento si me preguntas (el matrimonio). Estamos en otro momento. Nosotros ya vivimos ese tipo de relación, ahora vamos a vivir otro tipo de experiencia”, mencionó Mauricio.

Asimismo, resaltó que la cantante cubana pudo elegir otro método para embarazarse, pero lo eligió a él porque existe ‘feeling’ entre ellos. “Ella pudo elegir un banco en el extranjero, pero ella me eligió a mí”, resaltó.

Finalmente, aseguró que la rubia no está gestando actualmente.“Según el pronóstico, Dailyn debe estar embarazada en junio, es toda una planificación. El sexo también se puede planificar, pero mientras esté sanito, yo feliz”, aclaró.

