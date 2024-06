Por ser gay le dijeron que no. Así lo denunció el actor Matt Bomer. Y es que antes de que Brandon Routh se convirtiera en Superman, Bomer estaba voceado para ser el siguiente Clark Kent.

Fue en el año 2003 y todo estaba listo para ‘Superman Flyby’, donde Bomer estaba a punto de conseguir el protagónico. Sin embargo, a pesar que el proyecto estaba encaminado bajo la dirección de J.J. Abrams, Bomer, quien incluso ya tenía un contrato de 3 películas con Warner, fue descartado de golpe. ¿Qué pasó?

En diálogo con un podcast de The Hollywood Report, el hombre de 46 años reflexiona sobre su propio viaje como hombre gay en Hollywood, una situación que no ha sido nada fácil.

“En esa época de la industria, algo así aún podía utilizarse en tu contra”, dijo en el podcast.

A pesar de que Superman: Flyby nunca llegó a estrenarse, el director Bryan Singer lanzó Superman regresa (Superman Returns), en 2006, con el protagónico de Brandon Routh.

Las declaraciones del actor se suman a lo dicho por la novelista Jackie Collins en 2012, quien aseguró que el papel le fue negado al actor por ser homosexual.

“Matt Bomer, que es el chico más guapo y la estrella de White Collar, no había salido del closet, pero la gente que lo conocía, sabía que era gay. Entró su cinta de audición y llamó su agente y a alguien no le agradó y le dijo (a los productores) que era gay. Dijeron: ‘No, no, no podemos contratarte’. La razón por la que no lo eligieron fue porque era gay”.

Matt Bomer es un actor reconocido de cine, teatro y televisión originario de Estados Unidos cuyo papel más famoso es el exconvicto Neal Caffrey en la serie White Collar. Su primer papel en la televisión fue en la serie Guiding Light de 2001.

En 2012, participó en la película Magic Mike, junto a Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey, Olivia Munn y Joe Manganiello. Ese mismo año realizó un cameo en un capítulo de la serie Glee, interpretando al hermano mayor de Blaine Anderson (Darren Criss).

Bomer es pareja del publicista Simon Halls. Tienen tres hijos, incluyendo mellizos.

Fue en febrero de 2012 que habló de su orientación sexual agradeciendo a Halls y a sus hijos. Ocurrió durante su discurso en la entrega de un premio de Steve Chase Humanitarian Award. En abril de 2014 se confirmó que Matt Bomer y Simon Halls están casados desde 2011.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Si tomar una taza de café se ha convertido en parte de tu rutina durante esta cuarentena, es importante que conozcas los beneficios que tiene sobre tu salud.