Quería tener más tiempo en familia. Mathías Brivio, en conversación con el diario El Comercio, dio a conocer las verdaderas razones por las que salió de la conducción de ‘Esto es Guerra’ tras ocho años. El periodista señaló que su decisión de pasar a Latina para conducir el programa sabatino ‘La Máscara’ se debe a que, durante muchos tiempo, se perdió de varios episodios en la vida de sus hijos.

Según el conductor de televisión, los horarios diarios del programa de competencia eran muy agotadores y estos le impedían pasar tiempo con sus seres queridos.

“Durante ocho años era llegar a mi casa muy tarde, mis hijos crecieron, la menor tenía tres años cuando empecé en ‘Esto es guerra’, ahora tiene diez. Me estaba pasando igual con el chiquito y Julieta, la mayor, tenía ocho, ahora tiene quince. Me perdí varios procesos de la vida de mis hijos. Lamento eso, pero no me quejo, sería loco si lo hiciera porque el hecho de tener trabajo ya es un privilegio en una sociedad como la nuestra”, señaló.

Pese a esto, Brivio resaltó que ‘Esto es Guerra’ fue clave para su despegue en su carrera televisiva.

“Un programa que puede hacer 20 y tantos puntos de rating diarios te expone mucho más y como conductor te ganas un espacio en el espectro de conductores de televisión peruana, que mejor si estás en un programa sintonizado. Esto es Guerra me impulsó (...) Yo venía de América Hoy y Utilísimas, luego fueron ocho años de reportero, Hola a Todos y ocho años del reality”, cuenta el conductor sobre su paso por la televisión.

Mathías Brivio en entrevista con El Comercio.