Mathías Brivio: “Me acostumbré a ver este tipo de crucifixiones”

Mathías Brivio comentó sobre el trabajo que realizará en el programa Fox Sports Radio Perú, del canal de deportes Fox Perú, y de cómo se mantiene vigente en el reality ' Esto es guerra '.

¿Cómo te sientes de empezar una nueva experiencia en Fox Sports Radio Perú?

Estoy feliz porque es una nueva experiencia en mi carrera y en una cadena tan importante como Fox. Para todos los que nos gusta el fútbol es un año importante porque, luego de 36 años, vivimos el Mundial y se dan todas las circunstancias para que un canal como Fox Sports tenga lo necesario para obtener una gran acogida.

¿Cuál es el rol que desempeñarás en el programa?

Mi papel es el de moderar una mesa donde justamente están los expertos como Roberto Mosquera, Julio César Uribe, Eddie Fleischman, José Guillermo del Solar, Flavio Maestri y Julinho. Lo que yo trato es que la mesa lleve un orden, poner temas en discusión y distender. Mi aporte será hacer que sea una conversación distendida y poner el sentido del humor que siempre es importante.

¿Hay fecha para el estreno?

Lo único que puedo decir es que estén atentos a partir del 15 de abril.

Cuando se te nombró conductor de Fox Sports te cayó una avalancha de críticas, ¿cómo lo tomaste?

Imagínate, yo decía: “¿A quién maté?”. Entiendo que el tema del fútbol es pasión y la gente decía: “Pero Mathías no es ni periodista”. La gente no sabe que más allá de conducir Esto es guerra yo estudié una carrera. Diez años de mi vida me dediqué a ser reportero y eso la gente lo olvida. Los expertos son los de la mesa y yo no tengo por qué dármela de experto en fútbol... Estoy acostumbrado a ver este tipo de crucifixiones. Nunca deja de sorprenderme la capacidad de odio y la capacidad de juzgar a las personas a través de las redes sociales.

¿Fueron injustos?

Creo que antes de juzgar a alguien la gente debería investigar. Están criticando un programa que ni siquiera sale al aire. Cuando empiece y no les guste mi trabajo, okey, está bien, pero díganlo con respeto. Todos somos seres humanos que tenemos familia.

Con este programa marcas el regreso a tu trabajo como periodista.

Sí, es un regreso que tuve hace unos años con Mathi Nait. Es algo de lo que nunca me voy a ir. Cuando uno es periodista, tiene un pie aquí y otro allá. A futuro es con lo que me gustaría irme de la televisión: con mi carrera de periodismo. Así como empecé me gustaría terminar, como periodista. Yo empecé desde abajo, hacía lo que nadie quiere hacer, pagué piso y seguí avanzando.

¿Cómo tomas los cambios que hubo en el reality Esto es guerra?

El programa se renueva año tras años, da giros y siempre busca nuevos vientos. Pero siempre buscando la satisfacción del televidente. Los cambios son para mejorar y las cosas están muy bien. Tengo una gran química con María Pía (Copello) y los chicos que participan en el programa se llevan muy bien. Hay un buen ambiente de trabajo.

¿Qué opinas de la polémica que surgió a raíz de que los conductores del programa Combate aseguraron que ustedes los copian?

Siempre digo que en la televisión todo está inventado y cada uno lo usa como mejor le parezca. Creo tener la mejor relación con Gian Piero (Díaz), Renzo (Schuller) y los productores de Combate, y creo que ellos también con nosotros. La polémica se da porque somos competencia.

¿Tienes algún proyecto de actuación?

Bueno, le puse la voz al personaje de ‘Fonola’ para la película Condorito y hace poco tuve un papel en la telenovela Te volveré a encontrar. Es un personaje muy divertido. Si se da la oportunidad y encuentro tiempo, me encantaría participar en otras producciones.