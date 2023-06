Sigue su vida como si nada hubiera pasado. El jugador Rodrigo ‘Gato’ Cuba parece que no se encuentra igual de afectado que Ale Venturo tras el fin de su relación. Esto se deduce luego de que el deportista solo comparta fotografías en las que luce feliz y relajado en el gimnasio.

Los usuarios de redes sociales han tomado esta actitud como un desinterés a arreglar y retomar su relación con la empresaria, quien sí se ha dejado ver dolida y viviendo su proceso.

El futbolista también se ha animado a realizar publicidad al centro odontológico donde se trata los dientes y anunciar nuevos proyectos junto a sus amistades.

¿QUÉ DIJO ALE VENTURO?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a la emprendedora, quien se encontraba con su ex saliendo de colegio de su hija y le preguntaron sobre el motivo de su ruptura con el futbolista de Sport Boys. “En una relación la confianza es básica... no hay nada más que decir”, sostuvo Ventura.

Ante ello, le preguntaron sobre el motivo de la visita del abogado Wilmer Arica a su casa, quien es reconocido por ver el caso de Melissa Paredes. “Solo lo mejor para mi hija porque ella tiene que ser nuestra prioridad”, mencionó.

Daniel León no dudó en respaldar la decisión de Ale. “Hace unos meses se vio las intenciones de su expareja. Ale es una buena mamá...no se veía muy leal (Rodrigo Cuba) con sus antepasados se dieron cuenta de que no tenía las mejores intenciones de formar una familia nueva”, dijo el ex de Ale.

“Estoy para mostrar mi apoyo a Alexandra y poder mantener una buena relación, ojalá ella pueda hacerlo con Rodrigo porque creo que es un factor primordial si van a criar hijos juntos”, dijo León.

