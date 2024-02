Mary Moncada, quien fue captada junto a Christian Domínguez en un ‘ampay’, utilizó sus redes sociales para hacer una transmisión en vivo y responder algunas preguntas de sus seguidores, quienes no dejaron de nombrar al cantante.

La mujer aseguró que ya no tiene contacto con el cumbiambero, pues lo bloqueó. Además, tildó de “error” a Christian.

“Con Christian ya no, por favor, lo tengo bloqueado, pero bien bloqueado. Yo nunca me enamoré de Christian, por favor eso fue mi peor error”, dijo.

Por último, Moncada dijo que no tiene vergüenza por todo lo escándalo que provocó y volvió a recalcar que todo se trató de un error.

“Ya no voy a ningún show, especialmente de cumbia. No tengo vergüenza, vergüenza es para robar, he cometido un error como todas las personas cometen errores”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Christian Domínguez