"Soy un imb...": Mark Vito LLORA al anunciar el fin de su relación con Sofía Chirinos

Mark Vito sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: el fin de su relación con la influencer Sofía Chirinos, quien es 27 años menor que él.

A través de un video en sus redes sociales, Vito explicó cómo se dio la ruptura y expresó su gratitud hacia su expareja. En el emotivo clip, el estadounidense aclaró que la separación se dio de manera amistosa y sin conflictos.

"Este 2025 empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad o discusión de cualquiera de las partes. Solo hubo una conversación abierta y sincera, muy madura, donde hemos conversado a dónde va nuestra relación”, explicó.

El exesposo de Keiko Fujimori dedicó palabras de agradecimiento hacia Sofía Chirinos, resaltando las cualidades de su expareja y el impacto positivo que tuvo en su vida.

Sin embargo, no pudo evitar emocionarse mientras reflexionaba sobre los motivos que llevaron al fin de su romance. “Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente, y me puso como una prioridad en la vida. Y por ello, siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mí, y tendrá mi gratitud”, confesó.

Por último, Vito también señaló que Sofía Chirinos tiene un futuro prometedor por delante y le deseó lo mejor en su camino. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado durante el tiempo que mantuvo la relación.

