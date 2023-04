En recientes declaraciones, el popular ‘Lord’ Agostini dio algunos detalles sobre su nuevo pupilo Mark Vito . Ambos encendieron las redes sociales luego de aparecer juntos y mostrando su llamativa musculatura, además aseguraron que se venían nuevos proyectos.

Fue mediante una conversación que tuvo con el programa ‘América Hoy’ donde el ‘Lord’ declaró que se contactó con la expareja de Keiko mediante redes sociales, puesto que un gran número de personas lo etiquetaron en sus historias.

“Él tiene casi 50 años y se ve super bien, nos conocimos cuando miles y miles de personas me etiquetaron en su Instagram. Yo de ignorante no sabía quién era al principio así que le mando un mensaje en su momento y de ahí lo seguí ,me contestó y súper buena honda”, dijo Fabio.

De esa manera, fue que ambos se unieron para sacar los videos donde mostraban todos sus músculos sorprendiendo así a varios usuarios de internet. Incluso los comentarios no se hicieron esperar, desde los que alababan su cuerpo hasta los que se reían.

Sin embargo, se generó una fuerte especulación sobre el camino porque llevaría a su nuevo pupilo. Frente a ello el modelo declaró que está bajo sus manos y que no pasaría nada malo “Malograrlo no, está en buenas manos, está con el ‘Lord’”.





Productor de EEG habla sobre Mark Vito





Mark Vito continúa sorprendiendo en las redes sociales tras presumir su notable cambio físico poco después de su separación de Keiko Fujimori. Tras lucir una nueva imagen, el productor Peter Fajardo no descartó convocarlo a ‘Esto es Guerra’.

“(¿Lo ves como un guerrero más?) No me parece tirado de los pelos. Tendría que conversar con él, solamente lo he visto una sola vez. Porque tu sabes que, a aparte de tener físico, es tener personalidad, sé que físicamente sí, pero un poquito más que eso, él está metido en la política porque tú sabes que todo eso influye en el programa”, acotó.