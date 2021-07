La cantante Marisol celebró que en nuestro país se estén reactivando los conciertos presenciales, luego de más de un año de para debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Es magnífico porque nos abre la puerta a todos los artistas en el Perú. A todos en general, a cines, a teatros, a los actores, también Dios quiera a mis hermanos cómicos ambulantes, a los bailarines, a los que dictan clases. Con esto se nos abre la puerta a los artistas en general para empezar a trabajar con el mismo protocolo”, dijo al diario El Popular.

La popular ‘Faraona de la cumbia’ reveló tiene contratos para realizar conciertos, y que su manager se está encargando de que se cumpla con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.

“Me han llamado para varios contratos con mi manager, y tenemos contrato nosotros de algo similar, con protocolo, lo que están pidiendo para evitar problemas, que el campo sea grande y abierto, que es mucho mejor”, acotó.

Finalmente, la intérprete de “La escobita” reiteró su apoyo a Tony Rosado, quien el pasado 29 de junio fue intervenido cuando ofrecía un concierto privado en pleno toque de queda.

“Yo lo apoyé, sí, es verdad, para que salga a trabajar. Si a nosotros no nos han dado luz verde. Nos han dejado cuál patito feo de todo el país, y se han olvidado de nosotros, entonces creo yo que los artistas tenemos que salir de una manera u otra a trabajar, y eso implica que a veces uno rompa las reglas de nuestro país y Gobierno. Uno tiene que salir a trabajar porque hay cosas que pagar. De repente para un plato de comida hay, pero no hay para los préstamos que uno hace para poder seguir creciendo como artista, o para la carrera y educación de los hijos”, puntualizó.

Marisol señaló que muchas veces las personas cuestionan a los artistas sin conocer los problemas económicos que afrontan.

“A veces la gente dice: ¿Por qué no guardaste pan para Mayo? Pero es un año y medio, ¿tú crees que los ahorros no se acaban? Sí se acaban, nosotros tenemos deudas, y esas se pagan cuando uno trabaja. Además, es un trabajo. Hay gente mala, inmoral, que no piensa en los demás, pero sí, con protocolo se puede empezar a trabajar de a poquitos hasta que todos tengamos la vacuna y todo se vuelva a reabrir como antes”, comentó. “Yo apoyo a Tony Rosado porque tiene que salir a trabajar definitivamente, lo que no estoy de acuerdo es cómo le contesto a una reportera que lo llamó”, agregó.

