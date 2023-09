Marisol rompió su silencio y se pronunció luego de no asistir a una segunda conciliación con Yolanda Medina, líder de Alma Bella, quien le había solicitado el monto de 300 mil soles por una demanda.

“De verdad te juro, que de esos aspectos yo no he hablado, no hablo y seguiré sin hablar. Cualquier cosa le preguntan a mi abogada, que es la parte legal de mi empresa” , declaró para América Hoy.

A pesar de no dar detalles del proceso legal, Marisol aseguró que tiene el respaldo de su público. “Si alguna vez, de repente dije algo de alguien, lo dije en un momento... es lo que yo pensaba. Ahora, es otra etapa de mi vida y me he enfocado mucho en mi familia, en mi trabajo y en seguir creciendo” , dijo.

La cantante también enfrentó con ironía la situación con Yolanda Medina, asegurando que no está dispuesta a enfrentarla. “Yo no me corro, al contrario, yo hago deporte, trato de estar ocupada, trato de estar haciendo cosas importantes, haciendo cosas beneficiosas para mi salud, estar activa, no estar ociosas en la casa ¿no?”, concluyó.