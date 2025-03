Marisol niega haber tenido vínculo amoroso con Cueva: "Yo sé mi verdad"

La cantante Marisol se pronunció brevemente sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras la difusión de conversaciones con el futbolista Christian Cueva.

Ante las críticas y especulaciones sobre un posible vínculo amoroso, la artista aseguró que solo tuvo una amistad con el jugador de Cienciano.

En declaraciones a Trome, la 'Faraona de la Cumbia' aseguró sentirse tranquila y aseguró que está segura de "su verdad". Asimismo, dejó en claro que su relación con Cueva "nunca" traspasó los límites de la amistad.

"Sola no voy": Marisol rechazó invitación de Cueva para ir a un hotel

Luego de que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, afirmara que hubo coqueteos entre él y la cantante de cumbia Marisol, la artista decidió compartir con el programa 'Amor y Fuego' los mensajes que ambos intercambiaron a lo largo de los años.

En varias ocasiones, ambos intentaron coordinar un encuentro, pero este nunca se dio por diversos imprevistos. Uno de los chats más llamativos revela que el futbolista le propuso a la cantante verse en un hotel.

No obstante, la cumbiambera no aceptó debido a su preocupación por ser reconocida en el distrito de San Isidro y, para evitar ello, sugirió que lo mejor sería postergar su 'tan ansiado' encuentro.

"Sola no podría ir. Podemos cenar algo en el Siete Sopas o no sé, pero sola no. Yo estaré con mis dos cantantes y mi asistente, porque -si nos ven solos- imagina el problema", señaló Marisol.

