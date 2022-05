Primero fueron la gimnasia y el ballet. La convocaron a la preselección peruana de gimnasia acrobática. Pero su madre la trasladó al ballet y con 11 años logró honores en los exámenes para la Royal Academy de Londres. Pasó una audición para el Ballet Municipal de Lima y la contrataron. Era su presente y, tal vez, su futuro.

También a los 11 años hizo su primer comercial de televisión. Camino del modelaje, quizás involuntario, que la llevó a protagonizar el videoclip de “Canción de amor”, uno de los hits del cantautor Gian Marco. Pero el periodismo se impuso y en 1995 empezó en este oficio; y con idas y vueltas, hoy protagoniza el horario estelar desde la conducción del tradicional noticiero 24 Horas, vía Panamericana Televisión, lugar que ocupa desde hace más de una década.

Y siempre regresa al baile, a la que llama su otra pasión. “Le saco el jugo a mi vida”, me dice Marisol García y agrega que ella no espera, lo hace. De padre cubano, el baile es su centro, el único momento en el que apaga el celular, se desconecta de lo que vive el país y no atiende llamadas de periodistas.

-Has sido periodista en varias etapas de nuestra historia. ¿Hoy qué es ser periodista?

Empecé mi carrera en el periodismo de los 90, una época complicada. Nunca deja de ser un reto el ser periodista, porque siempre buscarás un poco más, es ir más allá de la noticia. Creo que lamentablemente en este momento estamos regresando al pasado. Trabajar en la época de Fujimori fue muy complicado. De hecho, dejé de trabajar en periodismo luego de que hicimos con Pedro Salinas Tiempo real, y nos sacaron del aire; me parece que fue en el 97. Dejé la televisión y puse una productora y empecé a hacer videos institucionales.

-¿Pero qué te lleva al periodismo? Teniendo en cuenta que también hiciste modelaje y tal vez eso te podría haber dado otra perspectiva de futuro, elegir periodismo hasta podría ser suicida.

(Ríe). Yo hacía comerciales de más chica porque me llamaban y era una manera de tener algo de dinero. Por ejemplo, el video de Gian Marco fue circunstancial porque fui enamorada de él y creo que no tenía mucho presupuesto para conseguir a la modelo (risas). Cuando entré a la universidad, fui dejando el tema de hacer comerciales, ya no tenía mucho tiempo.

-¿Para qué complicarse la vida con el periodismo, Marisol?

(Risas). Me gusta complicarme la vida siempre. Soy una mujer de retos. De hecho yo bailaba ballet profesional y en un momento de mi vida tuve que decir: ¿seguir bailando ballet o entrar a la universidad? Y decidí entrar a la universidad, porque el ballet podía ser una carrera muy corta; tú sabes, las bailarinas tienen lesiones.

-¿También será que, por tus padres, creciste en el mundo de la televisión?

Ahora que me lo preguntas, somos cinco hermanos y cuatro somos comunicadores. Mi padre es cubano, hoy tiene 95 años, y vino aquí contratado por Panamericana en la década del 60, cuando recién Panamericana creo que tenía un año. Salió de Cuba por la dictadura y no regresó. Y mi mamá era modelo en el canal, y ahí se conocieron. Pero no sé hasta qué punto todo eso influyó. Entré a la universidad a estudiar Traducción e Interpretación, y a los dos años me trasladé a Comunicaciones. Pero si retrocediera el tiempo, estudiaría Derecho, me apasiona. Para ser periodista, te forma bastante bien tener conocimientos de leyes.

-¿Qué hizo que vuelvas al periodismo?

Regresé a la televisión en 2001, cuando Ivcher recuperó el Canal 2, volví para 90 segundos. Estuve un año y medio, hasta que iba a dar a luz a primera hija y dejé de trabajar. En 2005 tuve mis mellizos y luego de ello volví a trabajar.

-Muchas veces solo se ve a la figura televisiva y se desconoce lo que hay detrás.

Y no solo lo que uno tiene personalmente, sino el trabajo mismo: con mi jefe revisamos la pauta desde temprano, qué noticias irán, revisar, corregir, añadir lo que me parece importante, dónde se puede hacer un comentario.

-No solo es narrar la noticia.

Me parecería muy irresponsable sentarme a leer algo de lo que no he participado o de lo que no sé absolutamente nada.

-¿Cómo haces para modular tu opinión sobre determinados contenidos?

Siempre he opinado y, cuando creo conveniente hacer un comentario, lo hago. Hay noticias que indignan, que dan rabia.

-¿Qué te dice la historia peruana de los últimos 30 años para entender lo que vivimos hoy?

Hoy preocupan los ataques constantes a los periodistas y la casi nula comunicación del presidente con los medios de comunicación. Y lo que siempre hay que defender es el principio de libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

-Hay quienes le atribuyen inoperancia e inexperiencia al presidente. ¿Es eso o hay más?

No creo que tenga que ver con inoperancia. Creo que es un modus operandi de simplemente no querer enfrentarse a preguntas incómodas o a denuncias graves. Estamos normalizando acciones.

-¿Qué estamos normalizando?

Que el círculo más cercano del presidente esté siendo investigado, y no pasa nada. Los sobrinos del presidente están fugados, y no pasa nada. El presidente tenía una agenda paralela en una casa donde no sabemos quién entraba y quién salía, y no pasa nada. Estamos normalizando que entren a los ministerios personas que no están capacitadas.

-Y no tenemos un Congreso que procure un equilibrio.

El Congreso está jugando en pared con Perú Libre en temas como las reformas del transporte y la educación. Si no hacemos una reforma política de verdad y de fondo, vamos a seguir en lo mismo.

-Entonces, ¿estuvo bien elegir el periodismo?

Me encantan los retos y trabajar bajo presión. Siendo periodista nunca paras. Y el periodista nunca deja de aprender.

AUTOFICHA:

- “Soy Marisol García Freundt, tengo 50 años recién cumplidos en marzo; yo quiero llegar adonde pueda llegar con salud. Mi papá se acerca a los 100 y espero ser tan longeva como él y llegar tan bien como él, porque mi papá está espectacular, no sufre de nada”.

- “Nací en Lima. Creo que el primer comercial que hice fue a los 11 años, un comercial de Kola Inglesa. He hecho un montón de comerciales, de todo, así me cachueleaba en la universidad. Empecé trabajando en canal Monitor, en el año 95. Así empieza mi carrera en TV”.

- “Me he propuesto correr una media maratón al próximo año. Y sí me gustaría ponerme las pilas para regresar a estudiar algo, de repente algo que tenga que ver con ciencias políticas, algún diplomado; me gusta la política y me gustaría aprender más, pero no entraría en política, prefiero estar del otro lado”.

