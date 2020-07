En la reciente edición de “Magaly Medina: La Firme”, la cantante de cumbia Marisol reveló que fue diagnosticada con coronavirus y que contagió a los miembros de su familia. Además, contó que tras superar los difíciles momentos decidió reinventarse trabajando en su chacra de Jayanca, Lambayeque.

“De pronto comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible. De pronto veo a mi mamá que al otro día se pone mal, luego mi hijo y al cuarto día se pone mal mi papá”, señaló.

Desde su tierra natal, la popular cantante de cumbia contó que durante la cuarentena se ha dedicado a cultivar limones y otros frutos, pero sin descuidar de la música. “En las mañanas estoy en mi chacra, en las tardes estoy viendo qué hago con la música. Estoy grabando en un pequeño estudio que hice en mi casa”, indicó.

Por otro lado, Marisol aprovechó las cámaras de Magaly Medina para responder a Nicolle Pillman, quien se mostró en desacuerdo con el pedido que hizo la “Faraona de la cumbia” para que regresen los conciertos con 1.000 asistentes.

“Mencionó que los conciertos virtuales son una opción, pero eso no es rentable (...) Los conciertos online solo salvan uno o dos días. No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso”, dijo la cantante de cumbia.