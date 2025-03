Marisol EXPONE CHATS con Christian Cueva: "Te quiero mucho" | VIDEO

El programa "Amor y Fuego" mostró los polémicos chats que le envió la cantante Marisol, los cuales revelarían una relación más allá de la amistad con Christian Cueva.

Los mensajes, que datan de 2022, evidencian que la cantante de cumbia le reclamaba al futbolista por no cumplir con su palabra de conocerse en persona y grabar un tema musical juntos.

En una de las conversaciones, Marisol expresa su molestia por la falta de comunicación de Cueva cuando él se encontraba en el Perú.

"No me quiero acostumbrar mucho a hablar contigo porque cada vez que vienes a Perú, desapareces y nunca me hablas, ni me llamas, ni siquiera escapándote un ratito", dice uno de los mensajes de la 'Faraona'.

En otro intercambio de mensajes, Cueva insiste en contactarla y le reprocha por no responder sus llamadas. Además, le pide su dirección para visitarla, pero ella se niega y le propone reunirse al día siguiente en el restaurante "Mi Barrunto".

Christian Cueva: Yo te quiero y te respeto.

Marisol: Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiese luchado por hacerte feliz, pero no fue así, por eso siempre quise tu amistad, porque yo respeto los hogares.

Cueva: Yo lo sé, Sol, y sé la mujer que eres. Yo también te quiero y respeto y quiero conocerte y darte un abrazo.

