A Mario Irrivaren le costó caro recordarle sus cirugías a Rosángela Espinoza, quien no se quedó callada y contraatacó de inmediato a su compañero de 'Esto es guerra'.

"Me molestan las personas que son bien caraduras. Y tú (en alusión a Irrivaren), toda la transformación que te has hecho. Ya te pareces a Jimmy Santi", se defendió la popular chica 'Selfie'.

Las risas estallaron en el set del reality televisivo, mientras Irrivarren alegaba argumentos a su favor.

"Jimmy Santi es un gran cantante. A parte, yo siempre he reconocido, abiertamente, que únicamente me he operado la nariz", señaló el chico reality.