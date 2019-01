Mario Irrivaren dice que no le interesa supuesto romance entre Farfán e Yturbe

Mario Irrivaren prefirió no opinar al respecto. En conversación con el diario El Popular, el participante de 'Esto es Guerra' se pronunció tras los rumores sobre un supuesto romance entre su ex pareja, Ivana Yturbe y el futbolista Jefferson Farfán .

"Yo soy buena onda con todo el mundo y por eso que les vaya bien a ella y a todos. (Sobre Ivana) no me interesa (hablar). No voy a opinar nada más sobre la señorita, pido respeto, por favor", señaló el recordado chico reality.

La semana pasada, la joven modelo anunció, a través de un comunicado oficial, su ruptura definitiva de Irrivaren, reforzando la idea de un presunto acercamiento sentimental entre Yturbe y la 'Foquita'.

En los últimos días, unas videos en redes sociales dieron a conocer que Ivana y Farfán coincidieron en un fiesta en Trujillo. La difusión de estas imágenes también intensificaron el presunto romance entre ambos.