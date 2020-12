Doña Marcela, la mamá de Mario Irivarren, dejó en claro que se siente más cómoda teniendo a Vania Bludau como nuera. En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’ contó que los días de su hijo junto a su expareja, Ivana Yturbe, no eran los más felices.

El entrevistador le pidió a doña Marcela un comentario sobre la nueva relación de su hijo y señaló que “Yo lo veo tranquilo, ya no reniega tanto”. Asimismo, sobre las muestras de cariño que se lanzan en redes tanto Mario como Vania, ella indicó que “Mario lo que siente lo muestra, cuando no siente algo no lo va hacer”.

Posteriormente la señora precisó que la relación que mantenía su hijo con Ivana era de otro tipo.

“Yo la quiero mucho a Ivana, le deseo todo lo mejor, pero ella tenía ciertas cosas que a las personas con el tiempo... tú dices ‘pucha no puedo creer que ella hacía tal cosa’... Son cositas que van llenando el saco hasta que...”, comentó.

“Sentía cariño por ella pero no sé hasta dónde él estaba enamorado de Ivana, en su momento estuvo enamorado”, agregó en el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.

Doña Marcela finalmente no dudó de calificar a ‘la princesa inca’ de “tóxica” y “especial”.

“Él trataba de hacer la relación sana pero ella era un poco tóxica... bien especial, y ya llega un momento en que uno dice ‘ya no puedo más con esto, ahí no más’”, puntualizó.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Mario Irivarren confirma relación con Vania Bludau

Mario Irivarren confirma relación con Vania Bludau