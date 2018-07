Mario Irivarren sobre el fin de su relación con Ivana Yturbe: "La vida tiene que fluir"

Mario Irivarren se pronunció sobre su ex pareja, Iv ana Yturbe , quien hace algunos días atrás lloró en el reality 'Combate' tras señalar que sigue amando al 'guerrero'.

"Mi día a día está bastante copado como para andar buscándole nuevas situaciones. Pero la vida tiene que fluir. Yo en realidad no sé cómo vivir, estoy improvisando. Me preguntan temas sobre mi vida privada, no les respondo, ni siquiera a las mismas cámaras de mi canal", sostuvo el participante de 'Esto es guerra' .

También el 'chico reality' agregó: "No me gusta ahondar en detalles ni mucho menos me gusta hablar de situaciones que involucran a terceras personas. R especto a ese tema no tengo nada que decir".

La modelo Yvana Yturbe y Mario Irivarren tuvieron una relación de tres años.

"Yo hablaré por mí, por lo que siento. Estuve tres años con Mario. Estuvimos juntos en todo momento y yo vivo sola desde los 17 años. Para mí, Mario era no solo mi enamorado, sino como parte de mi familia . No creo que es un pecado amar. Lo que más duelen son los comentarios o lo que la gente se inventa", dijo la modelo tras el fin de su romance.