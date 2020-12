El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren está más que feliz porque ha sido elegido como el primer candidato a ser el Papá Noel Sexy de ‘Esto es guerra’ y admitió que no tiene ningún problema con mostrar su fornida figura.

La noticia no solo la celebró él sino también Vania Bludau, quien le da ‘likes’ a cada fotografía que el combatiente coloca en sus redes.

“Es en busca del Sexy Papa Noel 2020, me hicieron la invitación y soy el primer postulante… Todo lo que se calatería a mí me gusta. Uno tiene que mostrar el cuerpo, por las puras no te matas todo el año haciendo dieta y entrenando. Cuando hay la oportunidad de sacarse el polo y calatearse soy el primero que se apunta. Yo contento”, dijo Mario Irivarren para América Espectáculos.

“(¿Me aplauden desde Miami?) Claro tengo fans internacionales, en todos los continentes… (¿Con Vania?) Ya vienen noticias”, añadió el combatiente, quien ya reconoció haber iniciado una relación con la modelo Vania Bludau.

Luego de que Vania Bludau y Mario Irivarren fueron ampayados besándose en un restaurante de la Costa Verde, la pareja no ha dejado de intercambiar ‘likes’ en redes sociales. Por el momento, Vania Bludau se encuentra en Miami, pero a fines de este mes Mario viajará a Estados Unidos para pasar las vacaciones junto a su amada.

