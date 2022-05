Mario Irivarren y Vania Bludau demostraron que lejos están mejor. Cada día, la pareja tiene un nuevo episodio en la novela que ellos han ido publicando por cucharadas. Esta vez, el exchico reality decidió terminar con su silencio con el programa ‘América hoy’, luego de que la modelo usara sus redes sociales para enviar diversas indirectas.

“Yo salí a aceptar mi parte del error, a hacerme responsable de mis actos y de mis malas decisiones. En esa entrevista (con ‘Amor y fuego’), yo en ningún momento dije que ataqué a Vania, a pesar de tener en mi mano todas las pruebas que he presentado, que mostraban un panorama bastante claro de cómo habían sido las cosas”, escribió Mario a la producción.

Mario aseguró los comentarios que dio al programa ‘Amor y fuego’ fue para ponerle fin a la situación y poder encontrar su tranquilidad. “Pensé que esa entrevista iba a ser el punto final, pero no fue así. No solo siguió atacándome a través de las redes sociales y de otros programas de espectáculos, sino también difamándome”, expresó.

Además, pidió que no quiere continuar en problemas con Vania, a pesar de que ella lo acusó de “maltratador” y de que busca limpiar su imagen para regresar a tener trabajo en la televisión.

“Es falso, una cosa es que yo acepte que tengo un carácter fuerte y que en determinadas ocasiones, muy puntuales, puedo llegar a ser explosivo y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor o maltratador como Vania ha querido hacer ver esto sin mostrar una prueba de nada”, comentó.

El exchico reality dejó en claro que no le gustan los escándalos mediáticos y por eso siempre ha intentado mantenerse alejado de ellos. “Todo tiene un límite y ese límite ya se sobrepasó por mucho. No tengo intenciones de atacar a nadie. Lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han querido hacer y no pienso parar hasta que así sea”, explicó.

