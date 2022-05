Sigue en el ojo de la tormenta. Mario Irivarren y Vania Bludau ya terminaron su relación hace más de un mes, pero las acusaciones por episodios de violencia de la modelo contra el chico reality no se detienen.

En medio de esta guerra de acusaciones, Evelin Jiménez, la mejor amiga y socia del excombatiente, difundió unos chat donde hablaba con Vania Bludau en contra de Mario. Tras ello, él volvió a decir que desmarcaba de todo tipo de pronunciamiento de terceras personas.

“Aprovecho también para pedirle a cualquier persona de mi círculo cercano que se abstenga de hacer cualquier tipo de cometarios, yo no lo autorizo ni lo respaldo. Que quede claro que la única persona que está en condiciones de decir, de afirmar o contar algo soy yo, y que, si tuviera intenciones de hacerlo, lo haría personalmente, no a través de alguien”, indicó en comunicación con ‘América hoy’.

Por otra parte, el modelo dijo que ya quiere olvidar todos los dimes y diretes con su expareja porque busca darle un cambio a su vida, tras asumir que tiene episodios de ira que lo han involucrado en más de un problema.

“A mí toda esta situación me ha servido para entender realmente la importancia que tiene estar bien con uno mismo para poder ofrecer la mejor versión de ti a todas las personas que te rodean. Estoy buscando siempre entender, sanar, mejorar y me encuentro en ese proceso. Yo he demostrado que mi intención no es iniciar una guerra, entrar en dimes y diretes o atacar a alguien, sigo buscando mi paz... Que tanto Vania como yo podamos encontrar la paz y la tranquilidad para sanar”, aseguró.

