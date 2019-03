Mario Irivarren sobre encuentro de madrugada con Ivana Yturbe: "Ha sido una situación casual"

Mario Irivarren, en conversación con América Noticias, se pronunció sobre el encuentro de madrugada que tuvo con Ivana Yturbe. El participante de 'Esto es Guerra' señaló que todo se trató de una situación "casual, circunstancial y hasta un poco graciosa".

"No hay una relación que se está retomando, hay una relación cordial. Creo que se ha mantenido de manera alturada (la relación) en el programa [..] Ha sido (el encuentro) una situación casual, circunstancial y hasta un poco graciosa", precisó.

Asimismo, Irivarren descartó que su ex pareja le haya sido infiel a Jefferson Farfán con él.

"Es el departamento de una pareja de amigos que son muy cercanos a los dos. Yo tuve que atender el llamado de un amigo mio porque tenía un problema y cuando llegué se dio esta situación graciosa", indicó.

"Ivana estaba atrapada entre dos rejas porque no podía abrir ninguna de las dos y justo llegué yo y me decía 'ayúdame a salir' y yo '¿pero qué hago, la rompo? y luego llamé al teléfono fijo de mis amigos, me contestaron, me abrieron y lo que le dije fue que me jalara a mi casa", agregó.

El capitán de los 'Retadores' aseveró que los programa de espectáculos deberían pasar la grabación completa de lo ocurrido, con las cuáles podrán constatar que Ivana solo lo jaló hasta su casa.

"Si son un programa serio van a pasar todas las imágenes y van a ver que me dejó en mi casa, se quitó y se fue a la suya", aseguró.