Mario Irivarren no descarta volver con Ivana Yturbe: "No me importaría lo que piense la gente"

El 'guerrero' Mario Irivarren estuvo en el set del programa 'En boca de todos' y sorprendió al comentar que no tendría ningún problema en regresar con Ivana Yturbe, quien acaba de terminar su relación con Jefferson Farfán .



Esto sucedió luego que 'Carloncho' le preguntara al participante de 'Esto es guerra': "¿Regresarías con Ivana Yturbe?", y de inmediato respondió: "La vida no sé cómo vivirla, yo improviso, si hoy quiero poner polo blanco, me lo pongo, y si es fucsia, también", sostuvo Mario.

Como no fue tan claro al inicio, Ricardo Rondón repreguntó: "¿Si quieres regresar (con Ivana) regresas?". Entonces, Mario Irivarren contestó: "Sin ningún problema y si yo quisiera no me importaría lo que piense toda la gente, yo hago lo que creo", puntualizó.

Recordemos que hace unos días Ivana Yturbe confirmó que terminó su romance con el futbolista Jefferson Farfán luego que el espacio 'Magaly TV, la firme' difundiera un video donde la modelo sale conversando en la madrugada con Irivarren.

Mario Irivarren no descarta volver con Ivana Yturbe. (América TV)

