Mario Irivarren sobre Christian Meier y Alondra García Miró: "Todo tiene su final"

Tras el anuncio del fin de la relación entre Christian Meier y Alondra García Miró diversas figuras del espectáculo han lamentado la separación y Mario Irivarren también opinó sobre ellos.

En diálogo con 'En boca de todos', el 'guerrero' fue consultado por Alondra, debido a que él fue su ex pareja. Aunque en un inicio no quiso pronunciarse porque aseguró que no sabe los detalles de la relación, luego se mostró diplomático.

"Yo creo que como dice la canción todo tiene su final, nada dura para siempre", dijo Mario Irivarren. Después agregó que "ella (Alondra) hace mejor pareja con quien ella se sienta feliz".

Ricardo Rondón le preguntó al 'chico reality' si la diferencia de edad es una complicación en una relación sentimental y como sacado de un poema, Mario Irivarren contestó: "Yo creo que no, porque la juventud no es una etapa de vida sino un estado de ánimo". Esto desató la risa de los panelistas.