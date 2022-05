Mario Irivarren aclara que no ahorcó a Vania Bludau, pero ella lo desmiente

Mario Irivarren se presentó en la reciente edición del programa “Amor y Fuego” y aclaró ciertas dudas sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau sobre el fin de su relación sentimental.

El modelo confesó que sí tiene una problema con la ira, pero que nunca lastimó físicamente a su expareja: “No soy un maltratador y nada de eso y si me piden una auto opinión, yo soy una buena persona que tiene un pequeño problema que se manifiesta en situaciones muy aisladas y cuando se manifiesta pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos... Sí, tengo un problema con la ira”.

En otro momento de la entrevista, Irivarren descartó que haya ahorcado a Bludau. Un detalle que dejó entrever la conductora Magaly Medina luego que Vania conversó con su jefe periodístico sobre el fin de su historia de amor.

“El fin de semana, que ustedes vieron que ella se fue de la discoteca, fue porque discutimos y por tonterías. Básicamente se resumía en que yo llegué a la discoteca y estaba muy pendiente de mis amistades —porque recién llegaba de mi viaje de Europa— y no de ella. Eso a Vania no le gustó y yo le dije ‘qué pesada siempre con lo mismo’. Ahí debí haberme exaltado o alzado la voz. Ella se fue de la discoteca y al rato que no la veo, pregunto por ella y me dijeron que se fue”, contó.

“El siguiente fin de semana discutimos por las mismas tonterías y en una discoteca. Esta vez yo vi que se quiso ir y la tomo del brazo y no dejo se vaya. Le dije ‘Vania cálmate, no te vayas’, pero ella estaba claramente molesta. Logré que se calme y nos fuimos juntos de la discoteca... Recuerdo que esa vez cantaba Daniela Darcourt y yo la abracé para atrás para que se calme”, siguió aclarando.

Sobre el presunto acto violento de Mario a Vania, el modelo dijo que esa discusión se dio en otra discoteca y que sí la agarró del cuello para retenerla, pero no la ahorcó.

“Vania dijo lo del cuello y empezando por ahí, en un box no hay pared y solo hay barandas... Esta situación se dio en otra discoteca y cuando yo me molesto, yo grito y me pongo colérico.... como yo gritaba, Vania se fue y como yo iba por atrás, yo le agarré por la nuca. En vez de agarrarla el brazo, yo le agarré la parte de atrás del cuello e hice presión. Yo me di cuenta de la situación y me dije basta, por ahí no es”, explicó Irivarren.

Ante esta versión de Mario, la modelo Vania Bludau le escribió a Gigi Mitre, conductora del programa “Amor y Fuego”, y aclaró que las declaraciones de su expareja eran falsas y que ella sí fue agredida.

“Mis amigas estaban al costado y Mario no me gritaba, él me insultaba. Realmente me sorprende. Él (por Mario Irivarren) me dijo que me trataba así porque tuvo traumas con Ivana (Yturbe)”, le dijo Vania a Gigi.

