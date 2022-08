Los exchicos reality Mario Hart y Korina Rivadeneira se convirtieron en padres por segunda vez este domingo 7 de agosto. La pareja no dudó en compartir sus momentos de felicidad a través de sus redes sociales, donde posan junto al nuevo integrante de la familia.

“Bienvenido amor de nuestras vidas!!! Desde ya te amamos muchísimo!!! Marito is in the house!!!”, escribió Mario Hart en Instagram.

Además, agradecieron por la salud de su bebé. En uno de los videos se observa cómo el recién nacido succiona los dedos de su pequeña mano.

“Gracias Dios por nuestro bebé sanito. Permítenos ser los mejores padres para él!”, agregó.

