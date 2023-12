La dolorosa caída que protagonizó Leslie Shaw mientras hacía pole dance en su casa continúa dando qué hablar, y su expareja, Mario Hart, con quien ha sostenido diversos dimes y diretes, no tardó en pronunciarse al respecto.

El conductor de ‘Mande quien mande’ dejó sus diferencias en el pasado, y sorprendió al destacar la rápida recuperación que demostró su expareja luego de sufrir su aparatosa caída.

“Yo nunca me he mostrado en su contra ni nada por el estilo, pero me parece súper bien su posición, esa tiene que ser la actitud, si te caes hay que levantarse, no solamente con caídas físicas, sino en todos los aspectos de la vida. La vida es así, es cíclica, un día estás arriba, otro día, abajo y justamente se trata de eso, de levantarse (…) Ojalá que ya esté recuperada”, declaró Mario a ‘Más Espectáculos’.

Las declaraciones de Mario Hart se dan poco después que Handa dejara entrever que el accidente de Leslie Shaw pudo haber sido producto del karma, pues la rubia la criticó semanas atrás.

“La nena de fuego cree en el karma, el karma se paga aquí y se paga calientito. Así que ojo porque todo lo que le deseas a alguien te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti, hay que ser buenas personas”, agregó.

Finalmente, Handa dijo le mandaba un “saludo especial” a la gravedad tras la caída de Leslie. “Quiero mandarle un saludo muy especial a la gravedad porque nos recuerdan que los egos más grandes necesitan su dosis de realidad”, concluyó.





