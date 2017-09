En reiteradas ocasiones,Mario Hartfue acusado de seguir fielmente el estilo de J. Balvin, acusación que él mismo se atrevería a negar después; sin embargo, ahora sale a la luz una nueva polémica.

Resulta que el piloto estaría imitando a otro ícono de la música urbana. Esta vez se trataría de Nicky Jam.

“¡¡¡Gracias por disfrutar de esto conmigo!!! #RealMusic #MHTeam #DimeloCausa”, fue lo que escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Gracias por disfrutar de esto conmigo!!! #RealMusic #MHTeam #DimeloCausa Video @bryanjaraxd Una publicación compartida de MARIO HART (@mariohart) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 7:29 PDT

Lo curioso de esa publicación fue el último hashtag que no pasó desapercibido por sus seguidores pues muchos alegaron que se trataba de una copia a la frase acuñada de Nicky Jam: “Dímelo, papi”.

Si bien Mario Hart por ahora no se ha pronunciado sobre el tema, todo parecería indicar que no le toma importancia a sus detractores y por lo pronto no la viene pasando mal en su carrera como cantante pues recibe invitaciones en festivales, aunque no tenga acogida.