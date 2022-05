El corredor de autos y figura de la televisión, Mario Hart, reveló que sería incapaz de perdonar una infidelidad debido a que para él es muy importante la confianza en una relación.

Así lo dijo durante su participación como conductor invitado en el programa ‘América hoy’ donde se tocó el tema ‘Me fue infiel y ahora quiere salvar lo nuevo, ¿Qué hago?’.

“La infidelidad no es defendible para nada, la infidelidad es un error, es una traición, es lo peor que le puedes hacer a tu pareja definitivamente”, señaló Mario Hart.

“Dios me libre, hoy por hoy creo que sería incapaz de perdonar una infidelidad. Me costaría muchísimo poder mantener una relación, seguir con mi pareja sabiendo que me fue infiel, que en algún momento traicionó mi confianza. La confianza para mí es la base de toda relación”, agregó el corredor de autos.

“No es mi caso”

Brunella Horna y Janet Barboza le preguntaron si en el pasado le han perdonado una infidelidad. A lo que el empresario dejó en claro que es su opinión sobre el tema y no sobre su vida personal.

“No estoy hablando de un caso específico, no es mi caso. Yo no estoy hablando si me ha perdonado o he sido infiel. Yo estoy hablando sobre lo que yo pienso (del tema)”, aclaró.

