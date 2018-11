Mario Hart tuvo un breve paso por la política peruana al tentar el puesto de regidor municipal durante la candidatura de Renzo Reggiardo , pero los diversos comentarios en redes lo alejaron de su incursión.

Meses después de lo ocurrido, el corredor de autos se animó a revelar la razón por la cual dio un paso al costado. Según detalló, Ney Guerrero le ofreció la oportunidad de formar parte de la conducción de un programa de espectáculos en ATV.

"Yo decidí más enfocarme en la TV. Cuando salió la noticia, Ney Guerrero me llamó y me dijo: 'causa, ¿vas a ser regidor? Bueno listo, súper bien pero la TV y la política no son compatibles. Por lo tanto, tendrías que dejar la TV. Es tu decisión'", detalló Mario Hart en el programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital.

Pero lejos de dejar el tema ahí, el 'combatiente' contó que había considerado algunos objetivos que se habría planteado si continuaba en el ámbito político.

"Probablemente si hubiese sido regidor, y si me gustaba, el siguiente paso era presentarme como congresista. Hoy por hoy no está en mis planes, no lo tengo planificado para nada. Desistí de ser regidor. Pero creo que ese hubiese podido haber sido un camino", indicó Mario Hart.

El esposo de Korina Rivadeneira tiene a cargo la conducción del noticiero matutino de ATV y continúa con su participación en el reality 'Combate'.