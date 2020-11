Mario Hart anunció a sus miles de seguidores de las redes sociales que regresará a la música con el lanzamiento de “Tu llegar”, un tema inspirado en su hija Lara, fruto de su matrimonio con la modelo Korina Rivadeneira.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens comentó sobre el tema y no pudo evitar bromear al respecto.

Según la actriz, con el nuevo lanzamiento de Hart se podrá saber si es que realmente tiene talento para el canto. “Mario Hart, escúchame, ahora sí vamos a saber o comprobar si cantas o no, porque lo que vas a mostrarnos es una baladita, porque con el reguetón no pasaba nada, hasta Verito puede cantar reguetón”, mencionó sonriendo la figura de América Televisión.

“Mi Marito Hart yo sé que aceptas con mucho cariño la broma, pero sé que me vas a escribir lueguito”, añadió Escribens provocando la risa de sus compañeros en el set.

En otro momento, la conductora de televisión resaltó el gran parecido de Lara con el piloto de autos. “Ay cosita rica. Te voy a contar (dirigiéndose a Korina Rivadenerira) lo que me decían a mí. ‘Tú no has hecho nada, nada, no se parece a ti’, pero tranquila ten fe, puede cambiar de todas maneras. Es una cosita bella, su naricita, todo”, dijo.

Rebeca Escribens opina sobre nuevo tema que lanzará Mario Hart

