‘Sentó cabeza’. El chico reality Mario Hart y su esposa Korina Rivadeneira protagonizaron una de las escenas más fuertes en el último capítulo de ‘La Academia’, la serie de ficción de Esto es Guerra (EGG). En la reciente emisión, el piloto le es infiel a su pareja y el protagonista aclaró que todo eso corresponde a la ficción.

En el episodio número 9, se ve un ampay del chico reality y una posterior cachetada pues es descubierto por Korina. Tras la potente escena, Korina Rivadeneira y Mario Hart hablaron con América Espectáculos.

Luego de verla llorar en pantallas, Mario aseguró que no se le ocurriría nunca serle infiel a su esposa ni arruinar la relación que ha consolidado en una unida familia.

“Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos, menos. De verdad, me puso tenso y nervioso. Yo decía ‘Qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta su esposa’”, reveló Hart.

Tras ser descubierto, Korina le dio una cachetada a Mario. “Es una cachetada actuada, al principio le pegaba así (suave) y el director me decía: ‘¿Que pasa? No, la cachetada tiene que ser con fuerza’. Ya amor, aguanta nada más, sino vamos a estar repitiendo y repitiendo. Me dolió la mano, ha sido fuerte”, contó la venezolana.

