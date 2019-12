La exreina de belleza Marina Mora reveló que no tiene planificado ser madre por el momento y por eso desde un tiempo atrás mantiene congelados sus óvulos.

“Está en mis planes ser mamá. Tengo óvulos guardados, siempre le recomiendo a las chicas que, si a los 20 o 30 años no desean ser madres, que los guarden para más adelante”, aseguró para el diario Trome.

La también empresaria detalló que piensa ser madre en 2 o 3 años. “He aprendido a cocinar, pero ser ama de casa me cuesta muchísimo sobre todo tener la casa ordenada y saber dirigir. El hogar es más estresante que liderar en mi trabajo, por eso me parece ofensivo cuando afirman: ‘Ella es solamente ama de casa’”, señaló.

En otro momento, Marina Mora aseguró que nunca se ha sentido atraída por ningún futbolista, ni los incluye en sus amistades; sin embargo, de haber sido el caso le hubiera pedido que estudie.

“Jamás tuve amistad con uno, felizmente. Si hubiera pasado, le habría pedido: ‘Métete a la universidad para tener un tema de conversación’”, aseguró la exMiss Perú.