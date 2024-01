Marina Mora relató, a través de su cuenta oficial de Instagram, haber pasado una desagradable experiencia mientras paseaba con su hija en el parque, donde aseguró sentirse “juzgada” por las miradas de las personas.

La exreina de belleza relató que decidió salir al parque con su pequeña para dar un paseo, pero tuvo que regresar rápidamente a casa debido a las miradas de algunas personas hacia su abdomen con estrías.

“La gente que pasaba se quedaba mirándome y la verdad que fue feo. Fue una situación incómoda y fastidiosa. Yo estoy acostumbrada a que me miren, pero estas miradas se dirigían todas a mi barriguita, a este proceso que he pasado después del embarazo. Es normal que después del embarazo la piel un poco se reviente, pero que la gente te haga sentir mal por este tipo de características físicas, me parece poco empático y bastante mal”, contó.

Marina Mora sobre su aspecto físico

Finalmente, la empresaria reflexionó sobre la situación que vivió y pidió respeto para las personas, sin importar su aspecto físico.

“Me sentí juzgada y criticada. Creo que no deberíamos portarnos así y ser más humanos con las distintas situaciones que viven las personas. Los invito a no criticar por el aspecto físico a nadie. Espero que mi experiencia les sirva”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.