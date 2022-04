Padre de Marina Mora falleció. La exreina de belleza recurrió a su cuenta de Instagram para comunicar la partida de su progenitor con sentido mensaje.

Mora dijo sentirse triste en estos momentos y en su mensaje recalcó las virtudes de su padre: “Te amo papi Mike, me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mi no lo puedo aceptar”.

“Gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre y haberme acariciado tanto. Gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos, increíble como pensabas en todos antes que en ti. Estoy segura que nos amarás y cuidarás como siempre desde el cielo”, añadió.

El mensaje de Marina Mora estuvo acompañado de varias fotografías del día de su matrimonio, donde posó al lado de su padre, quien la acompañó al altar.

En el mes de febrero, Mora se casó con Alejandro Valenzuela. Al evento asistieron distintas figuras del espectáculo como Maju Mantilla y Silvia Cornejo.

