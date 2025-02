Marina Gold revela que jugador de la Selección Nacional le escribió: "Me da miedo"

Durante una entrevista en el programa radial ‘Contra el Tráfico’, la actriz Marina Gold compartió un episodio relacionado con un futbolista de la Selección Peruana.

La actriz de contenido para adultos mencionó que diariamente recibe numerosos mensajes de seguidores, empresarios y figuras reconocidas, entre los cuales se encontraba el de un integrante del equipo nacional.

“Sí, sí me ha escrito, pero no le he contestado. Es del Perú, es de la Selección. Pero no contesté. Es que me da miedo cuando me escribe algún famoso”, confesó la actriz durante el programa conducido por Ricardo Rondón.

El entrevistador intentó obtener más información sobre la identidad del jugador, preguntando si era alguien muy conocido. Gold respondió: “Creo que sí”, aunque aclaró que no es seguidora del fútbol y por ello no estaba completamente segura.

“Me da miedo, siento que es medio turbio”, agregó Gol, quien también afirmó que prefiere mantener distancia de figuras famosas para evitar posibles controversias.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: