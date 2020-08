El nombre real de Marilyn Manson es Brian Hugh Warner. Nació en Canton, Ohio y como lo explica en su autobiografía, 'The Long Hard Road Out of Hell' fue criado con las creencias religiosas episcopalianas de su madre.

Su relación con la música se dio desde chico, pero se acrecentó aún más cuando empezó a trabajar como periodista dentro de la revista Lifestyle Magazine, 25th Parallel en 1990. Es en este lugar donde Marilyn Manson pudo relacionarse con muchos artistas.

Con estos antecedentes, Marilyn Manson debuta en 1994 con el disco 'Portrait of an American Family'. Este álbum tiene una duración de 72 minutos y mezcla dos vertientes como el metal y el rock.

Desde este momento, Marilyn Manson se vuelve muy conocido y eso se lo debe —en parte— a la apariencia gótica, subterránea y andrógina que mostraba en público. Este distintivo le permitió también llegar al cine, siendo su primera aparición en la película 'Lost Highway', en 1997.

Otras actividades que realiza Marilyn Manson es la de ser pintor. En una entrevista con la revista i-D sostuvo que pinta con acuarelas y pintura en seco desde 1999.

"Tengo la impresión de que estas imágenes son terapéuticas. Me recuerdan a los cuadros elaborados por pacientes psiquiátricos, cuando se les dan materiales de arte para ser usados como terapia. Allí, tú ves un montón de demonios, y en el trabajo de Marilyn Manson, veo también un poco de esos demonios", sostuvo.

En el plano económico, Marilyn Manson tiene una fortuna acumulada de US$25 millones. Esta cifra fue estimada por la web Celebirty Net Worth, quienes indican que sus ingresos comenzaron a dispararse desde que debutó en el mundo de la música.

Esta fortuna le ha permitido a Marilyn Manson tener una lujosa mansión en el barrio de Chatsworth, California. Según sostiene la web Decoesfera.com, tiene un acabado gótico pero respeta el estilo clásico. Además, indican que está llena de espejos.

Por el lado sentimental, Marilyn Manson tuvo una relación con la actriz italiana Rose McGowan. Después, salió con Evan Rachel Wood, Dita Von Teese y con la actriz porno Stoya. Desde el año 2010, comparte sus días con la fotógrafa Lindsay Usich.

Precisamente, en una entrevista con la revista Rolling Stone, Marilyn Manson reveló detalles sorprendentes sobre su vida sexual con Usich.

"Soy muy tímido, a pesar de lo que puedas pensar. Y tengo una fobia de que la casa pueda incendiarse, por lo que no quiero estar desnudo", indicó.

Lo último que se supo de Marilyn Manson fue que grabó un cover del tema ‘Cat People’, tema que le pertenece a David Bowie. Por si fuera poco, tuvo que cancelar algunas presentaciones en Francia por culpa de los atentados que sucedieron en noviembre de 2015.