Ante la ausencia de Janet Barboza, Mariella Zanetti y Natalia Salas fueron las invitadas para acompañar a Ethel Pozo en la conducción de la última edición de ‘América Hoy’. Ambas actrices no dudaron en jugarle una broma a la hija de Gisela.

“Arrancamos noviembre, no está mi compañera Melissa, Janet, en la cocina no están ni Christian ni Edson. Esto está peor que el juego del calamar”, empezó el programa Ethel Pozo.

“Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, viene Natalia Salas y Mariella Zanetti”, añadió antes de presentar a las dos invitadas.

En un momento de la presentación, las actrices le recordaron a Ethel el momento en que Melissa Paredes le dijo que no formaba parte de su círculo cercano.

“Nosotras no te vamos a sacar del circulo social”, señaló la actriz cómica, a lo que Natalia añadió: “Nosotras te vamos a dejar en el chat”, entre risas.

Por otro lado, Natalia Salas le reclamó en son de broma el por qué se había tomado el feriado y no había ido a trabajar, sin embargo no se esperaba la respuesta por parte de Edson Dávila: “En algún momento de tu vida no has hecho nada”, por lo que la actriz contestó que ella empezó a trabajar a los 16 años y emprendió durante la pandemia.

A lo que ‘Giselo’ no se quedo callado, asegurando que él labora desde los 14 años.

“A mí no me vengas con ese cuento... tú no sabes lo que es sufrir”, manifestó en el programa.

