Mariella Zanetti llegó como invitada al programa ‘América Hoy’ para hablar sobre el partido de fútbol entre Perú y Argentina. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que aprovecharía la ocasión para “trolear” al exfutbolista Waldir Sáenz, quien se encontraba presente en el programa.

Cuando Mariella Zanetti se encontró con Waldir Sáenz en el set, el exjugador de fútbol decidió hacer una broma sobre su tiempo sin verse. “Hace años que no veo a la tía Zanetti” , le dijo.

Tras escuchar a Waldir, la exvedette no dudó en responderle. “Con Waldir no me veo hace años ya. “Mi tía” dice, el abuelo me dice tía, qué sinvergüenza” , expresó.

Cuando Janet Barboza preguntó si eran amigos, Mariella Zanetti respondió: “Ah, sí, de lejitos. ¿Quieres que diga con quién eras amigos?” . La respuesta provocó risas y dejó a Waldir Sáenz sorprendido. “Entre tú y yo no nos podemos pelear” , agregó Mariella.





