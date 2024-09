Mariella Zanetti marca distancia de Andrés Hurtado: “No somos amigos ni le debo favores”

La actriz cómica Mariella Zanetti habló acerca de las investigaciones que se vienen dando en contra del conductor de televisión Andrés Hurtado, quien es acusado de actos de corrupción.

MIRA: Jessica Newton DEFIENDE a su yerno: “El presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla”

Para Zanetti, lo que viene atravesando el presentador es una situación difícil. Sin embargo, descartó que entre ellos exista una relación cercana pese a que en el pasado han coincidido trabajando.

“Me da mucha pena la situación de Andrés pues ha ayudado a mucha gente de la farándula y hoy en día nadie dice nada. Ahora que está en problemas no tiene amigos, nadie lo conoce. En mi caso no hemos tenido una relación amical, solo fuimos compañeros de trabajo, compartimos muy poco", señaló la comediante durante una conversación con Trome.

"Tampoco le debo favores, a mí no me gusta que nadie me haga favores”, aclaró Mariella Zanetti, quien señaló que “la justicia tiene que hacer su trabajo, si él ha cometido algún delito pues tendrá que pagar y asumir. Las leyes son iguales para todos”, enfatizó la exvedette.

"Es un buen día para mí"

A través de una publicación en sus redes sociales, el conductor de televisión aseguró que estaba en su casa recuperándose después de una operación de emergencia a la que fue sometido el domingo 8 de septiembre.

En su mensaje, 'Chibolín' manifestó que su operación fue “extraordinaria” y que fue dado de alta este viernes 13 de septiembre.

"Hoy viernes 13, viernes 13 siempre es un buen día para mí. Hoy me dieron de alta, así que estaré en casa cuatro días, en reposo. Yo mandé un video del día que me operaron. El sábado luego de terminar mi programa, el domingo a las 3 de la mañana me interné en la clínica de emergencia. La operación salió extraordinaria, perfecta, ya estoy recuperado", explicó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: