Mariella Zanetti y Farid Ode se reencontraron para celebrar juntos el quinceañero de su hija Gemille, en una ceremonia llena de emociones y lágrimas.

De acuerdo con Trome , actriz cómica aprovechó la ocasión para dedicar algunas palabras a su engreída. “Hace 15 años mi mundo cambió completamente, mi vida se transformó con tu llegada", señaló.

"Cuando fui al doctor y me dio la sorpresa de que estaba embarazada, tuve que asumir una gran responsabilidad, decir adiós a las fiestas y empezar a cambiar pañales. Pero ha sido el mejor reto de mi vida, la mejor sorpresa que Dios me pudo dar y todo sacrificio valió la pena”, finalizó la ex vedette.

Por su parte, Farid Ode reconoció no haber sido el mejor padre del mundo, pero recalcó el amor que siente hacia su pequeña, a quien siempre considerará su "bebé".

“Te vi nacer y ahora eres una señorita, pero siempre serás mi bebé. No seré el mejor padre del mundo, sin embargo, trato. Sabes que eres todo en mi vida”, manifestó.